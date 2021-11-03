Юрий Дудь обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в двух интервью

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Юрий Дудь обжаловал штраф за пропаганду наркотических средств в двух интервью на YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба поступила в суд", - сказал представитель суда.

Зюзинский суд Москвы в октябре оштрафовал Дудя на 100 тыс. рублей.

Ранее в суде представитель Дудя просил прекратить административное дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. Дудю вменяли пропаганду наркотических средств с использованием интернета. Речь шла о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ.