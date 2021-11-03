Спрос на новогодние туры в санатории Татарстана упал в два раза

"По Новому году пока однозначно сказать нельзя. Во-первых, не все санатории выставили новогодние прайсы, во-вторых, пока спрос невелик. Горизонт планирования существенно снизился. Новогодние бронирования есть, но нельзя сказать, что их много. Процентов на 50 меньше, чем обычно", - сказал Терентьев.

По его словам, санатории рассчитывают, что ситуация изменится после окончания нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября. "Именно после ноябрьских праздников начинается активное бронирование. Надеемся, что при улучшении ситуации бронирование возобновится", - сказал Терентьев.

Введенные 30 октября ограничения в Республике Татарстан будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. В частности, запрещены проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, работа аттракционов в помещении, букмекерских контор и ломбардов, проведение ярмарок в закрытом пространстве, вход и пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей или законных представителей в ТЦ. Также с 23:00 до 06:00 не работают торговые точки, заведения общественного питания, бани и сауны. Кроме того, граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались от COVID-19 или не переболели в течение последних 6 месяцев, обязали соблюдать режим самоизоляции.

На 3 ноября в Татарстане зарегистрировано 31 326 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 25 624 человека, в том числе 127 - за минувшие сутки.