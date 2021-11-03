Фестиваль спортивных искусств народов России пройдет в онлайн-формате в Нижнем Новгороде

ТАСС, 3 ноября. Фестиваль спортивных искусств народов России с участием известных нижегородских спортсменов проведут в онлайн-формате в День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде. Зрителям расскажут о национальных видах спорта и особенностях популярных в регионе дисциплин, сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области в среду.

"В День народного единства в Нижнем Новгороде в онлайн-формате пройдет фестиваль спортивных искусств народов России. Прямая трансляция состоится в группе "Нижний 800" во "ВКонтакте". Во время эфира зрителям расскажут о национальных видах спорта народов, проживающих на территории России, об особенностях популярных в регионе дисциплин, о достижениях нижегородских спортсменов за последние годы", - сообщили в пресс-службе, отметив, что ведущим станет спортивный комментатор и телеведущий Павел Занозин.

Специальными гостями фестиваля станут нижегородские спортсмены, среди которых - чемпион Европы 2021 года по современному пятиборью Кирилл Беляков, профессиональный боксер и мастер спорта по кикбоксингу Андрей Сироткин, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Денис Корнилов и многие другие. "Наш регион всегда был богат на спортивные таланты. Достаточно вспомнить блестящее выступление Дины и Арины Авериных на чемпионате мира в Японии. Приглашаю всех присоединиться к фестивалю и проявить заботу о своем здоровье в этот непростой период", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

О ведущих спортивных событиях в Нижнем Новгороде также расскажут исполнительный директор соревнований X-WATERS Volga Марат Богдалов и организатор забега "Беги, герой!" Наталья Бочарова.

В этом году в стране в День народного единства состоится большой праздничный эфир. В каждом федеральном округе мероприятия будут посвящены разным сферам жизни. Праздничный эфир пройдет при поддержке правительства Нижегородской области и Министерства культуры РФ.