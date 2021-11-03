В КБР темпы вакцинации выросли в пять раз за месяц

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Кабардино-Балкарии (КБР) выросли в несколько раз за последний месяц, ежедневно прививаются более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в региональном Минздраве.

"Пункты вакцинации в Кабардино-Балкарии, несмотря на выходные, работают в штатном режиме, темпы прививочной кампании растут. Ежедневно в поликлиники и амбулатории для прохождения иммунизации обращаются более 2,5 тыс. человек. Для сравнения, 20 октября число привитых в сутки составляло порядка 1,3 тыс., а месяц назад и вовсе около 500", - говорится в сообщении.

По данным на утро 3 ноября, в республике привились 210 910 человек, 148 063 из них завершили полный цикл вакцинации. Если раньше наиболее активно на иммунизацию шли граждане старше 60 лет, то сейчас основной контингент прививающихся - лица до 30 лет.

"Среди наиболее востребованных вакцин по-прежнему остается "Спутник V" и "Спутник лайт". Реже граждане обращаются за "Ковивак" и "Эпиваккороной". Все препараты для иммунопрофилактики коронавирусной инфекциии в медицинских организациях имеются в наличии", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время вакцинация в КБР проходит в 82 пунктах, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных. В таком же режиме все прививочные кабинеты будут работать и 4 ноября в День народного единства.