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Пандемия COVID-19

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Кировской области начала стабилизироваться

Продления нерабочих дней после 7 ноября не планируется

КИРОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 отмечается в Кировской области. Продления нерабочих дней после 7 ноября не планируется, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

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"Принимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции показали свою эффективность: ситуация с заболеваемостью все еще остается непростой, но тенденция к стабилизации наметилась, также увеличиваются темпы вакцинации в регионе. Это позволяет нам на данный момент не планировать продление нерабочих дней в регионе. С 8 ноября школы, детские сады, а также другие учреждения региона будут работать в штатном режиме", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Васильева.

При этом в регионе продолжит действовать система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы. Также сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Работодателям рекомендуется выводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 64,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 58,2 тыс. человек выздоровели, 608 пациентов умерли. Иммунитет против ковида сформирован у более чем 39,8% жителей области.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19
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