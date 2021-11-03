Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Кировской области начала стабилизироваться

КИРОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 отмечается в Кировской области. Продления нерабочих дней после 7 ноября не планируется, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Принимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции показали свою эффективность: ситуация с заболеваемостью все еще остается непростой, но тенденция к стабилизации наметилась, также увеличиваются темпы вакцинации в регионе. Это позволяет нам на данный момент не планировать продление нерабочих дней в регионе. С 8 ноября школы, детские сады, а также другие учреждения региона будут работать в штатном режиме", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Васильева.

При этом в регионе продолжит действовать система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы. Также сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Работодателям рекомендуется выводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 64,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 58,2 тыс. человек выздоровели, 608 пациентов умерли. Иммунитет против ковида сформирован у более чем 39,8% жителей области.