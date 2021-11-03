Власти Сочи заявили, что спрос на отдых в нерабочие дни растет, несмотря на ограничения

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Сочи намерен принять более 132 тыс. гостей в период нерабочих дней, объявленных президентом. Спрос у туристов продолжает расти, несмотря на ограничения из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что Сочи в период нерабочих дней посетят порядка 120 тыс. человек.

"По нашим подсчетам, за нерабочие дни Сочи примет более 132 тысяч человек. При этом спрос на отдых продолжает расти. Поэтому задача, которую нам поставил мэр города Алексей Копайгородский, - обеспечить безопасное нахождение на курорте всех гостей, чтобы максимально исключить возможность распространения коронавируса", - сказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что отели и санатории предоставляют туристам информацию о ближайших медицинских пунктах, где можно сделать прививку, а также, по желанию, пройти ревакцинацию от коронавируса. Всего таких пунктов 28, все они в полной мере обеспечены вакцинами.

Ранее на Кубани ввели систему QR-кодов для посещения предприятий общественного питания с 6 по 14 ноября. Также система будет распространена на торговые и развлекательные центры. Кроме того, по 14 ноября продлили запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

Нерабочие дни в России объявлены с 30 октября по 7 ноября в связи с осложнением ситуации с коронавирусом. Регионы могут продлевать их в зависимости от ситуации с пандемией.