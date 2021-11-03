Проект помощи семьям мигрантов в Северной Осетии представили на форуме "Сообщество"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Проект по оказанию помощи семьям мигрантов Северо-Осетинского регионального отделения благотворительного фонда "Российский детский дом" представлен на итоговом форуме "Сообщество". Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель регионального отделения фонда Денис Федорович.

"Проект, который мы представляем, затрагивает оказание помощи семьям беженцев в интеграции. Особенность нашей работы в том, что мы оказываем комплексную помощь нуждающимся, когда обратившийся, например, за юридической помощью, мигрант может получить не только грамотную юридическую консультацию, но и помощь в виде одежды, обуви, средств гигиены, продуктов питания, получить консультацию психолога, решить проблемы медицинского характера. Мы реализуем проекты по профориентации, улучшаем доступ детей к занятиям творчеством, спортом, реализуем инфраструктурные проекты, обеспечивая доступ к газу, чистой питьевой воде. Например, в 270 домов, построенные для беженцев местными властями, мы проводили водопровод и газ", - сказал собеседник агентства.

Фонд оказывает и юридическую помощь, а именно во взаимодействии с миграционной службой, комитетом занятости населения, проводит консультации с мигрантами, рассказывая, как получить гражданство, что для этого нужно делать, в какие инстанции обращаться. "На базе фонда с 1996 года работы в ресурсном центре для мигрантов, где можно получить грамотную юридическую помощь, наши юристы также помогают собрать весь необходимый пакет документов, которые нужны для подачи в миграционную службу, оказывают индивидуальное сопровождение", - добавил руководитель фонда.

Организация оказывает и гуманитарную помощь, раздает одежду и обувь мигрантам, помогает родителям собирать детей к школе. Большую поддержку в этом направлении удается получать от Фонда Президентских грантов. В год помощь фонда охватывает порядка 3 тыс. человек. "Наша работа необходима и востребована в обществе, но поиск средств для реализации проекта зачастую является основным препятствием в его дальнейшей реализации. Мы очень надеемся вновь получить президентский грант, чтобы продолжить работу в следующем году", - добавил Федорович.

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий в регионах, организованных ОП РФ. В 2021 году состоялись четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.