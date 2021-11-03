ГИБДД призвала родителей уделить особое внимание безопасности детей на дороге в праздники

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция призвала родителей уделить повышенное внимание поведению детей на дороге в праздничные дни, максимально обеспечив их безопасность. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре МВД России.

"В преддверии длинных праздничных дней родителям важно обеспечить максимальную безопасность детей на дороге. В особую группу риска попадают, прежде всего, малолетние пешеходы и несовершеннолетние пассажиры транспортных средств. Госавтоинспекция призывает ответственно соблюдать основные правила, которые помогут избежать детских травм", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной и требует повышенного внимания. Чтобы избежать негативных последствий важно строго соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. "В случае, если ребенок не достиг семилетнего возраста - его следует перевозить исключительно с использованием детских удерживающих устройств. Детей в возрасте от 7 до 12 лет разрешается транспортировать с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности", - отметили в ведомстве. Там добавили, что при этом, выбирая автокресло, важно проверить наличие специального сертификата безопасности и изучить результаты краш-тестов, пройденных устройством.

Кроме того, взрослые должны контролировать и пресекать попытки детей и подростков сесть за руль, важно объяснить ребенку, к чему могут привести такие нарушения. Также по возможности следует стараться убирать ключи от автомобиля в недоступные для детей места. Важно обеспечить ребенка световозвращающими элементами и контролировать их использование. В темное время суток световозвращатели сделают юных пешеходов заметными на дороге как минимум за 150-300 метров, что достаточно для своевременной реакции водителя автомобиля и предотвращения опасных ситуаций.

Если дети самостоятельно передвигаются на общественном транспорте, им нужно разъяснить простые правила, отмечают в МВД.

Со своей стороны региональные подразделения Госавтоинспекции на постоянной основе в жилых зонах и дворовых территориях проводят просветительские мероприятия для детей и родителей с информированием о необходимости соблюдения ПДД, использования световозвращающих элементов пешеходами и велосипедистами, применения средств пассивной защиты при управлении вело- и мототранспортом, запрета передвижения на велосипедах по проезжей части дороги детям в возрасте до 14 лет и управления мототранспортными средствами детям до 16-летнего возраста.