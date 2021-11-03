Курганский оперштаб на неделю продлил ряд ограничений, введенных на нерабочий период

ТАСС, 3 ноября. Оперативный штаб Курганской области продлил ряд введенных на период нерабочих дней ограничений. В частности, продолжит действовать запрет на нахождение несовершеннолетних граждан в помещениях, оказывающих развлекательные услуги, на проведение спортивных мероприятий. Меры будут действовать с 8 по 14 ноября, об этом в среду сообщили в Telegram-канале правительства области.

"С 8 по 14 ноября запрещается (приостанавливается): нахождение несовершеннолетних граждан на объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга; проведение развлекательных мероприятий организациями и ИП, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания; проведение спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

По информации правительства, 8 ноября возобновляется работа зон общественного питания, в том числе фуд-кортов в торговых центрах, а также разрешается проведение тренировок государственным учреждениям по программам спортивной подготовки и спортивным клубам, принимающим участие в соревнованиях.

Также с 8 по 14 ноября детсады области возобновляют работу в штатном режиме. С 8 ноября в течение четырех недель работодателям рекомендуется перевести на дистанционную работу сотрудников, имеющих хронические заболевания, не привитых от коронавируса для вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост случаев коронавируса превысил 200, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а с 25 октября - обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей общественных мест, с 25 октября организации в сфере общепита могут работать до 23:00 (21:00 мск). В регионе введены досрочные школьные каникулы с 22 октября по 7 ноября, с 25 октября по 7 ноября на дистанционный формат переведены теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. А с 8 по 14 ноября школьники уйдут на дистант, студенты вузов, колледжей и техникумов будут учиться с применением дистанционных технологий.

С 30 октября по 7 ноября - на период нерабочих дней в регионе - было приостановлено проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, ограничено число участников банкетов и поминальных обедов. Полностью приостановлены работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, проведение спектаклей и концертов, прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе. Также власти объявили о введении обязательной самоизоляции с 30 октября по 7 ноября для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших ковидом в течение последних шести месяцев.