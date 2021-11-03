В Петербурге около 12 тыс. человек задействуют для переписи населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. В переписи населения в Петербурге могут быть задействованы 12 тыс. человек, половина из них - студенты. Об этом рассказали журналистам в среду в пресс-службе Смольного.

"В Петербурге подготовлено около 12 тыс. переписчиков, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Среди переписчиков - более половины - студенты. Каждый из них должен переписать в среднем 550 человек", -говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что на сегодняшний день в Петербурге переписано более 3,5 млн человек - 65,4% от плана Петростата. Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург полностью выполнил весь комплекс мероприятий по подготовке к проведению переписи. Петростату переданы 669 охраняемых и оборудованных помещений для размещения 1 717 переписных участков (включая МФЦ). Они оборудованы стационарной либо мобильной связью. Предоставляются также транспортные услуги.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и должна завершиться 14 ноября. Для проведения переписи используются три способа сбора сведений: поквартирный обход переписчиков, прием граждан на переписных участках, самостоятельная перепись онлайн на портале госуслуг. Перепись населения должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии была перенесена на этот год. Всероссийская перепись населения проводится не реже чем один раз в 10 лет.