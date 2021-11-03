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В Одесской области нашли почти 400 снарядов времен Великой Отечественной войны

Снаряды были обнаружены во время земляных работ

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Почти 400 снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили возле города Измаил Одесской области при проведении земляных работ. Об этом сообщил в среду пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"В ходе обследования территории поля вблизи г. Измаил в Одесской области пиротехническими подразделениями ГСЧС выявлено 380 артснарядов времен Второй мировой войны калибром 75 мм", - сообщила ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что снаряды были обнаружены во время земляных работ. Спасатели продолжат поиск взрывоопасных предметов 4 ноября.

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