Ессентуки за девять месяцев превысили показатели прошлого года по курортному сбору на 6%

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Ессентуки Ставропольского края за девять месяцев 2021 года собрали 54 млн рублей курортного сбора, что на 6% превышает показатели взимаемости за весь 2020 год. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"По итогам прошлого года в городе-курорте Ессентуки собрано более 51 млн рублей, а только за девять месяцев этого - почти 54 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году на развитие курортной инфраструктуры города за счет курсбора выделена сумма в 80 млн рублей. В рамках заключенного контракта на сумму 19 млн рублей в городе был выполнен очередной этап по благоустройству северной части Лечебного парка. В частности, была обустроена воркаут-площадка, произведено озеленение и устройство рулонных газонов, посев газонов, посажено порядка 80 кленов и 8,5 тыс. кустарников. Также на клумбы высадили более двух тыс. цветов.

По данным пресс-службы, благоустройство Лечебного парка за счет средств курсбора продолжится. Планируется отремонтировать туалеты, заменить плитку, благоустроить досуговую зону, модернизировать освещение. Также будет продолжено озеленение северной части парка и установлены малые архитектурные формы.

"Несмотря на сложившуюся эпидобстановку, санаторно-курортный комплекс демонстрирует постоянный рост числа отдыхающих. За девять месяцев с начала года санатории и гостиницы Ессентуков приняли на отдых и лечение 122 960 человек, в прошлом году - 106 372", - сказано в пресс-релизе.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.