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Трудовые отношения легализовали 25,5 тыс. жителей Ставрополья с начала 2021 года

Неформальная занятость на Ставрополье, по информации властей, наиболее распространена в сферах строительства, торговли, общественного питания, сельского хозяйства, услуг и транспорта

СТАВРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Меры по легализации трудовых отношений позволили вывести из тени 25,5 тыс. работников Ставрополья с начала 2021 года. С жителями региона были заключены официальные трудовые договоры, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

"В крае проводится большая работа по легализации трудовых отношений и ведется мониторинг неформально занятых работников. За 10 месяцев текущего года совместно с муниципалитетами и краевой трудовой инспекцией выявлено 25,5 тыс. работников без оформления трудовых отношений, с которыми впоследствии заключены трудовые договоры (контрольный показатель выполнен на 127,5%)", - уточнили в ведомстве.

Масштабную работу по легализации трудовых отношений в Ставропольском крае развернули с 2014 года. Неформальная занятость на Ставрополье, по информации властей, наиболее распространена в сферах строительства, торговли, общественного питания, сельского хозяйства, услуг и транспорта. Ранее в краевом правительстве сообщали, что с 2014-го по 2020 год в регионе вывели из теневой занятости более 500 тыс. человек.

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