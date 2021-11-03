Рослесхоз заявил, что большинство лесных пожаров в стране тушат в первые сутки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Большинство возникающих в России лесных пожаров тушат в первые сутки, при этом зарубежные природоохранные ведомства спекулируют на теме лесных пожаров в РФ. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Ранее президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках COP26, назвал ошибкой отказ руководства РФ и КНР от очного присутствия на этом мероприятии и на саммите G20 в Риме. Также президент США заявил о "молчании" Москвы в вопросе борьбы с изменением климата, добавив, что в России якобы есть "серьезные проблемы с климатом".

"Ежегодно в России лесопожарными службами ликвидируется 10-20 тыс. лесных пожаров. По итогам 2021 года в 12 регионах страны на землях лесного фонда пожары не допущены, в 21 регионе все пожары ликвидированы в первые сутки. В целом по Российской Федерации в течение первых суток ликвидировано более 75% пожаров. Это говорит о том, что огонь своевременно обнаруживается, принимаются меры к тушению", - говорится в сообщении.

На борьбу и предупреждение лесных пожаров направлен федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", который продлится по 2024 год. Одним из важнейших его направлений стала закупка новой лесопожарной техники для обновления автопарков регионов.

"Так, за 2019-2021 годы в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" было приобретено около 35,5 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. На эти цели из федерального бюджета было израсходовано более 14 млрд рублей. Поступившая техника использовалась для борьбы с огнем, что повысило оперативность тушения лесных пожаров в лесах страны. По итогам 2021 года 52 субъекта Российской Федерации будут укомплектованы лесохозяйственной техникой на 100% от установленного норматива. По итогам 2021 года ожидается, что средний по Российской Федерации процент оснащенности лесопожарной техникой региональных лесных ведомств составит 92,4%", - рассказали в ведомстве.

Восстановление леса

Статистика полностью опровергает истории о неутешительном будущем российского леса, рассказали ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное госучреждение Рослесхоза).

"Таежные виды имеют огромный опыт выживания среди пожаров. Лиственница - феникс среди деревьев, она пирогенна от природы и не может существовать, периодически не сгорая. Учитывая, что на севере распространены "огнелюбивые" виды, фениксом можно считать все таежные леса в целом. Там нередко встречаются живые деревья с отметинами до 15 лесных пожаров", - рассказали в ведомстве.

При этом довольно часто лес восстанавливается самостоятельно. Например, если огнем пройдено 10 га леса, это не значит, что на этих 10 га лес погиб. Практически все низовые пожары, оставляют за собой годную древесину. В 2020 году огнем пройдено порядка 9,1 млн га, а погибло лишь 15-20% насаждений.

"Реальных крупных возможностей для снижения парникового эффекта за счет российских лесов всего две. Во-первых, увеличение поглощающей способности лесов в виде мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению за счет быстрорастущих пород деревьев. Во-вторых, сокращение выбросов парниковых газов в самих лесах за счет охраны лесов от пожаров, эффективного предупреждения и оперативного тушения очагов возгорания", - заключили в Рослесинфорге.