Действие QR-кодов в Башкирии сохранится после окончания нерабочих дней

ТАСС, 3 ноября. Власти Башкирии сохранят доступ по QR-кодам в торговые центры, кинотеатры, музеи и ряд других учреждений после окончания нерабочих дней. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

С 4 октября доступ по сертификатам о вакцинации или на основании справки о перенесенном заболевании введен в государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры и кинотеатры региона, а также на массовые спортивные мероприятия. С 12 октября ограничения начали действовать в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, кинотеатрах, концертных залах. Без сертификата с этого дня также нельзя купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан". С 18 октября ограничения коснулись салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, ресторанов и кафе, если в них более 50 посадочных мест.

"Действие QR-кодов будет также сохраняться после окончания нерабочих дней. Их необходимо предъявить для доступа в торговые центры, кинотеатры, заведения общепита с количеством мест больше 50, салоны красоты, сауны, фитнес-клубы, музеи, концертные залы, а также при входе в междугородние автобусы", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил 3 ноября на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона вице-премьер - министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, по доле населения, привитого от новой коронавирусной инфекции, республика находится на 13-м месте среди регионов страны. Самых высоких показателей вакцинации - более 90% - достигли в Буздякском, Уфимском, Чекмагушевском, Чишминском и Альшеевском районах.

Всего в республике первым компонентом привились 1 697 608 человек (68,3% подлежащего вакцинации населения). Завершили вакцинацию 1 358 090 человек (54,7%). За сутки прививку сделали 21 817 человек. По словам Забелина, в связи с периодом нерабочих дней темпы вакцинации в регионе немного снизились.

Как сообщил министр, за минувшие сутки в регионе выявили 673 случая коронавируса, умерли 27 человек. "В стационарах находится 941 человек, в том числе в возрасте старше 60 лет - 618. Из них в тяжелом состоянии - 70, на аппарате ИВЛ - девять. Наибольшие показатели заболеваемости мы фиксируем в Бижбулякском, Бакалинском, Туймазинском, Федоровском и Зилаирском районах - именно там, где довольно низкие темпы вакцинации", - приводятся слова министра в сообщении на сайте главы республики.