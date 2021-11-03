В Нижнем Новгороде обновят 100 объектов культурного наследия по программе реставрации

ТАСС, 3 ноября. Около 100 объектов культурного наследия (ОКН) в Нижнем Новгороде вошли в программу "Реставрация 800", созданную к 800-летию города. Они будут обновлены до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Центра 800" в среду.

"В перечень "Реставрация 800" вошли значимые объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Они расположены на территории исторического центра Нижнего Новгорода. Список формировался на основе предлагаемых правительством Нижегородской области вариантов к финансированию в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. В программу на 2019-2021 годы вошло порядка 100 объектов культурного наследия, в том числе и деревянного зодчества", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, для сохранения и восстановления исторических объектов в регионе в марте было создано первое в России Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды ("АСИРИС"). По мнению советника руководителя АНО "АСИРИС" Анны Давыдовой, в Нижегородской области на охрану ставится самое большое количество объектов в стране, и оно постоянно растет. "Например, в квартале церкви Трех Святителей поставили на охрану больше 20 объектов, и они в основном деревянные. Заявки мы подавали в 2017-2018 годах, в 2020-2021 годах были сделаны государственные историко-культурные экспертизы специалистами института искусствознания министерства культуры, и объекты были поставлены на охрану. В истории сохранения исторического наследия Нижегородской области огромный массив памятников ставился на охрану только в 1990-е, в том числе объекты зодчества, которые обладают историко-культурной ценностью", - рассказала Давыдова.

Власти отмечают, что перед непосредственно реставрацией проводится огромная работа - разработка концепции, проектирование, поиск финансирования. "Благодаря 800-летию Нижнего Новгорода нам удалось привести в порядок не только многие здания учреждений культуры, но и социально значимых объектов. Юбилейный год - это шанс сделать то, что не делалось десятки лет. Важно - с привлечением внебюджетных средств", - отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Отреставрированные объекты

Среди масштабных объектов реставрации - Кремль, Чкаловская лестница, бывшая фабрика "Маяк", или комплекс банка Рукавишникова. Сейчас продолжается реставрация Дома Щелокова, Дворца детского творчества имени Чкалова и Литературного музея им. М. Горького.

В рамках "Реставрации 800" также был восстановлен самый старый деревянный дом в застройке города - дом Н. М. Карамзина (Домик литераторов), построенный, предположительно, в конце XVIII века. В доме сохранились подлинные конструкции стен и старинная деревянная обшивка фасадов. Его реставрация продолжалась около двух лет, были укреплены кирпичные стены цокольного этажа, возведена новая крыша с крутым уклоном скатов, характерным для зодчества конца XVIII - начала XIX веков, восстановлен исторический декор и заменены сгнившие бревна - для этого сруб пришлось приподнимать на домкратах. Экскурсии по зданию планируется проводить после стабилизации ситуации с коронавирусом.

В год 800-летия Нижнего Новгорода исторический облик также вернули ярмарочной фильтровальной станции на Стрелке, которая практически превратилась в руины. Специалисты воссоздали и отреставрировали каждый элемент - от крыши и фасада до дверных проемов. Они провели вычинку кирпичной кладки, восстановили перекрытия и возвели утраченную лестницу на второй этаж. После всех работ фильтровальная станция выглядит так, какой она была на момент постройки более века назад. Использование этого памятника в дальнейшем пока обсуждается, сообщили в пресс-службе "Центра 800".