Количество желающих сделать прививку в Челябинской области выросло в 10 раз за три недели

ТАСС, 3 ноября. Количество жителей Челябинской области, желающих сделать прививку от коронавируса, выросло примерно в 10 раз за три недели - с 2,5 тыс. до около 24 тыс. в день. Положительная динамика связана с ограничительными мерами, действующими в регионе, сказал губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

"За последнее время мы увеличили, существенно нарастили количество вакцинаций в день, оно стабильно превышает 20 тыс. В течение последних двух недель эта цифра в среднем 20 тыс. плюс. Мы доходили до 23-24 тыс. <…> Еще три недели назад мы в день вакцинировали 2-2,5 тыс.", - сказал он.

Губернатор отметил, что положительная динамика связана с действующими ограничительными мерами. Он добавил, что в регионе вакцинировано 44% взрослого населения, что "крайне мало". Для того, чтобы достичь желаемых показателей, необходимо вакцинировать 25 тыс. человек в день.

По данным областного Минздрава на 3 ноября, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 112 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больницы 90 778 пациентов, 15 885 человек продолжают лечение. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, социальное дистанцирование, усиление санитарных правил, дезинфекции. Кроме того, посетители учреждений сферы услуг обязаны иметь при себе QR-код.