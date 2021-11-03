Власти Ингушетии не будут продлевать нерабочие дни

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии приняли решение не продлевать ноябрьские нерабочие дни, поскольку в регионе стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил в своем аккаунте в Instagram в среду.

"В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - написал Калиматов.

По его словам, сотрудники организаций старше 60 лет и с хроническими заболеваниями будут переведены на удаленную работу.

"Это необходимая мера. Ежедневно увеличивается количество жителей республики, которые прошли вакцинацию. Первым компонентом привились 163 262 человека, вторым - 155 476. Принудительных мер по вакцинации жителей в регионе не вводили, но хотел бы еще раз обратиться к нашим людям - сходите в ближайшие прививочные пункты и вакцинируйтесь", - добавил глава региона.

Ранее в регионе ввели ограничения, по которыми к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях граждане допускаются только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за три дня до начала мероприятия.