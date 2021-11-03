Страницу правительства Севастополя в Instagram разблокировали

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Страница правительства Севастополя в Instagram разблокирована, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

Ранее в правительстве сообщали, что страница с 10 тыс. подписчиков была заблокирована из-за того, что "слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью". Правительство запустило новую страницу, о чем сообщило в среду.

"Несколько часов назад разблокировали", - сказала собеседница агентства.

На странице в Instagram пресс-служба правительства написала, что прежний профиль вновь доступен для связи. "Благодарим администрацию сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации. Все было не зря", - отмечается в сообщении.

Это не первый случай, когда органы государственной власти Крыма и Севастополя, госструктуры сталкиваются со сложностями при использовании зарубежных интернет-ресурсов. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался от использования Facebook и закрыл свою страницу в этой социальной сети после того, как администрация сервиса убрала отметку о верификации его аккаунта после заявлений украинский политиков.