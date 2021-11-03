Воронежская область не намерена продлевать нерабочие дни после 7 ноября

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области не намерены продлевать нерабочие дни в регионе после 7 ноября. При этом снятие ранее введенных ограничительных мер в регионе будет поэтапным, сообщил журналистам в среду заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов.

"Продление [нерабочих дней после 7 ноября], как это делают другие регионы в полном объеме, мы пока не видим такое развитие событий. Но вопрос выхода [из локдауна], скорее всего, будет построен поэтапно", - сказал Шабалатов по итогам совещания с заместителем министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, прибывшим с рабочим визитом в Воронежскую область, где фиксируется значительный рост по числу заболевших ковидом.

По словам Камкина, в рабочую группу Минздрава России, прибывшую в регион, вошли специалисты из ведущих научно-исследовательских центров, которые на протяжении всего дня оценивали ситуацию не только на территории Воронежа, но также выезжали в районы. "В целом система здравоохранения в регионе работает удовлетворительно, запаса лекарственных препаратов достаточно. Но сейчас важно не испытывать систему на прочность, а важны те профилактические меры, которые были введены в соответствии с указом губернатора", - сказал Камкин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал Воронежскую область в числе тех субъектов, которые "находятся в максимальном напряжении". Нерабочие дни в Воронежской области из-за сложной эпидситуации были введены не несколько дней раньше, чем в большинстве других регионов - с 25 октября.

С начала пандемии в регионе выявлено 156 636 случаев заражения коронавирусом, в том числе 800 за последние сутки. Всего выздоровели 119 532 человек, 7 415 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, первую прививку сделали 972 965, в том числе двукратно 824 783. (64,1% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек), ревакцинацию прошли 93 250. В регионе создано 8 416 койко-мест для пациентов с коронавирусом, из них на утро среды занято 6 797, или 80,7%.