Школьники в КЧР написали "Большой этнографический диктант" в национальных нарядах

ЧЕРКЕССК, 3 ноября. /ТАСС/. Учащиеся одной из школ Черкесска в Карачаево-Черкесии (КЧР) приняли участие в международной просветительской акции "Большой этнографический диктант" в национальных костюмах народов республики. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Карачаево-Черкесия присоединилась к международному просветительскому проекту "Большой этнографический диктант". Акция приурочена ко Дню народного единства и продлится с 3 по 7 ноября. Сегодня на базе гимназии №5 Черкесска акция прошла в офлайн-формате. Школьники продемонстрировали свое знание культуры и обычаев народов России, причем, сделали это весьма колоритно - придя на диктант в национальных костюмах", - рассказали в пресс-службе.

Диктант проводится в виде теста, который включает 20 общефедеральных вопросов для всех участников, 10 - уникальных для каждого региона, и 30 - для участников за пределами РФ. Максимальная сумма баллов за выполнение заданий - 100, время прохождения теста - 45 минут. Каждый участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат можно получить в электронном виде.

"В нашей республике не понаслышке знают, что значит жить в многонациональном регионе, где у каждого народа свои обычаи, традиции, история и язык. Приятно видеть, как наши дети интересуются своей страной и повышают уровень этнографической грамотности. Ведь взаимоуважение прежде всего основывается на знании и понимании другой культуры", - добавил руководитель региона Рашид Темрезов.

Диктант впервые прошел в 2016 году, участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. В 2020 году к акции присоединились 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. Организаторами выступают ФАДН и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.