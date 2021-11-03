Более 50 сельских клубов отремонтируют в Чувашии до конца 2026 года

ТАСС, 3 ноября. Власти Чувашии планируют до конца 2026 года построить 25 сельских клубов и отремонтировать еще 55 учреждений. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

"За 2022-2026 годы в республике планируется построить 25 и отремонтировать 55 клубов. В 2022 году на строительство пяти и ремонт одиннадцати сельских домов культуры мы направляем 220 млн рублей из республиканского бюджета", - приводятся в сообщении слова главы республики Олега Николаева.

Это станет возможным благодаря дополнению государственной программы "Развитие культуры и туризма" подпрограммой "Строительство (модернизация) муниципальных учреждений культуры клубного типа". Комплексная подпрограмма направлена на строительство новых муниципальных учреждений культуры клубного типа, а также на капитальный ремонт действующих учреждений.

По словам главы Чувашии, создание комплексной инфраструктуры для организации досуга на селе является приоритетным направлением государственной политики республики.

На данный момент в Чувашии 677 учреждений культурно-досугового типа, из них 656 сельских. При этом шесть зданий (0,7%) являются аварийными, 88 объектов (13%) требуют капитального ремонта, четыре клуба функционируют в арендованных помещениях. В 29 административных центрах поселений клубы находятся в аварийном состоянии или отсутствуют. Кроме того, требуется капитальный ремонт существующих домов культуры, построенных в 1970-1980-е годы.