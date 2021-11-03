Пункт вакцинации откроют в Дербентском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 ноября./ТАСС/. Новый пункт вакцинации откроют для жителей Дербентского района. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Помимо существующих и работающих в Дербенте в ежедневном формате пунктов вакцинации от COVID-19 врио министра здравоохранения региона осмотрела новый пункт, открытый в торговом центре "Плаза". Кроме того, поручено главному врачу Дербентской ЦРБ открыть еще один пункт иммунизации и для жителей Дербентского района - он будет расположен на территории Дербентской центральной районной больницы",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в самом городе и районе теперь организовано в общей сложности 10 пунктов вакцинации, где можно быстро и безопасно получить иммунитет к коронавирусу.

"Дербент - наш южный форпост Дагестана, здесь достаточно активные миграционные потоки и эпидемическая безопасность населения южной зоны для нас очень важна", - цитирует слова Беляевой пресс-служба.