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Пункт вакцинации откроют в Дербентском районе Дагестана

Он будет расположен на территории Дербентской центральной районной больницы

МАХАЧКАЛА, 3 ноября./ТАСС/. Новый пункт вакцинации откроют для жителей Дербентского района. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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"Помимо существующих и работающих в Дербенте в ежедневном формате пунктов вакцинации от COVID-19 врио министра здравоохранения региона осмотрела новый пункт, открытый в торговом центре "Плаза". Кроме того, поручено главному врачу Дербентской ЦРБ открыть еще один пункт иммунизации и для жителей Дербентского района - он будет расположен на территории Дербентской центральной районной больницы",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в самом городе и районе теперь организовано в общей сложности 10 пунктов вакцинации, где можно быстро и безопасно получить иммунитет к коронавирусу.

"Дербент - наш южный форпост Дагестана, здесь достаточно активные миграционные потоки и эпидемическая безопасность населения южной зоны для нас очень важна", - цитирует слова Беляевой пресс-служба.

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РоссияСеверный КавказДагестанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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