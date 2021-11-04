В Баку открывается форум "Мир после COVID-19"

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Восьмой глобальный бакинский форум "Мир после COVID-19" начинает работу в четверг в столице Азербайджана. Его организатором является Международный центр Низами Гянджеви, созданный в 2012 году группой общественных и политических деятелей мира.

Как сообщили в оргкомитете, в форуме примут участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

Ожидается, что на открытии форума выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев. К его участникам обратятся генеральный директор штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступление которого будет показано в записи, высокий представитель генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос. По данным организаторов, мероприятие пройдет в гибридном формате - часть участников присоединится к его работе по видео-конференц-связи.

В рамках форума, который продлится до 6 ноября, состоятся 11 панельных заседаний. На них будут проведены дискуссии на темы, связанные с новым миропорядком и новой мировой экономикой, которые сформируются в постпандемический период, с восстановлением темпов роста торговли. Участники также рассмотрят вопросы безопасности и прав человека, экологии и охраны окружающей среды, глобальных климатических изменений и сокращения эмиссии и выбросов в атмосферу парниковых газов.

Отдельная панель будет посвящена проблемам здравоохранения и вакцинации населения от коронавируса, обеспечения равного доступа всех стран к вакцинам. Темами обсуждений на панельных заседаниях станут и проблемы энерго- и пищевой безопасности, перспективы регионального развития и сотрудничества на Южном Кавказе, политические процессы на Западных Балканах, будущее Евросоюза и потенциал программы ЕС "Восточное партнерство".

Глобальный бакинский форум проводится ежегодно с 2013 года. Одним из инициаторов создания такой международной дискуссионной площадки был Мадридский клуб, объединяющий более 80 экс-президентов и бывших премьер-министров из 56 стран. Первый форум имел статус южнокавказского, однако впоследствии, учитывая масштабность обсуждаемых на нем вопросов, носивших не только региональный характер, было принято решение назвать его глобальным. Восьмой форум должен был пройти весной 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.