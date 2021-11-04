Православные в России отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь празднует день Казанской иконы Божией Матери, считающейся чудотворной и помогавшей русским воинам в защите Отечества.

В этот день во всех православных храмах совершают праздничные богослужения, а накануне в честь праздника служат великую вечерню. Священники и прихожане обращают свои молитвы к Богородице, а также к образу особо почитаемой в России Казанской иконы Божией Матери.

Также накануне в Казань на празднование в честь Казанской иконы Богородицы прибыли представители поместных церквей - Антиохийского, Сербского патриархата, Чешских земель и Словакии, православной Церкви в Америке.

Обретение иконы

История чудотворного образа описана в "Сказаниях о явлении и чудесах от иконы Пресвятыя Богородицы Казанской". Согласно преданию, чудотворная икона была обретена в Казани в 1579 году. После пожара, случившегося в городе, девочке Матроне во сне явился образ Богородицы и указал ей место под сгоревшим родительским домом, где икона была зарыта. Также Дева Мария велела Матроне сообщить об этом архиепископу и воеводе, чтобы те обрели святую икону. Но на слова девочки не обратили внимания. После того, как видение повторилось, Матрона и ее мать при стечении народа сами выкопали икону из земли. Образ перенесли в находившуюся поблизости церковь Святого Николая Чудотворца, а затем в Благовещенский собор Казанского кремля. Икона получила название Казанской.

В подробном варианте "Сказания…", автором которого считается митрополит Казанский Гермоген (будущий патриарх Московский и всея Руси), приведено 16 чудес, свершившихся от иконы. Позднее, по повелению царя Ивана IV на месте явления иконы был основан Богородицкий девичий монастырь, в котором впоследствии пребывал святой образ.

В начале XX века икона была украшена дорогим окладом с 18 крупными бриллиантами и 412 более мелкими драгоценными камнями, а также шитой жемчугом ризой с 479 бриллиантами, 100 алмазами и 1120 другими драгоценными камнями. В ночь на 29 июня (по старому стилю) 1904 года икона была похищена, и, по словам похитителя, сожжена. Ее изображения сохранились на фотографиях второй половины XIX века, однако лики на ней неразличимы из-за темной олифы, остальная часть закрыта окладом. О реальном облике явленной иконы можно судить по шитой пелене конца XVI века из казанского Богородицкого монастыря и некоторым ранним спискам иконы, которые также считаются чудотворными.

Помощь защитникам Отечества

Летом 1611 года ополченцы перенесли список с явленной иконы из Казани в Москву. Осенью того же года образ пребывал в Ярославле. Именно этот список находился во Втором ополчении 1611-1612 годов, и, как считается помог ополченцам во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободить Москву от польских интервентов и восстановить российскую государственность. В современной России 4 ноября - день освобождения российской столицы и окончания "смутного времени" - также является светским государственным праздником.

После этой победы народных ополченцев икона стала особенно почитаема в России. Чудотворному образу в 1709 году молился Петр I перед Полтавской битвой. Икону почитал полководец Александр Суворов. О даровании побед в сражениях с французскими войсками перед иконой молились во время Отечественной войны 1812 года.

Возвращение списка иконы в храм

21 июля 2021 года список первоявленного образа Казанской иконы Божией Матери, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году, был принесен с крестным ходом в восстановленный одноименный собор в столице Татарстана. Его освящение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В нижнем ярусе храма место обретения иконы было сохранено и в настоящее время доступно для верующих, исследователей и туристов.