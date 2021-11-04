Один из фаворитов президентской гонки в Чили заболел COVID-19 за 2,5 недели до выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Чили от левой коалиции "Я одобряю достоинство" Габриэль Борик заразился коронавирусом за 2,5 недели до выборов, назначенных на 21 ноября.

"Я только что узнал о положительном результате ПЦР-теста. <...> Я прошу всех, с кем я встречался в последние дни, следовать протоколам, установленным для близких контактов", - написал он в среду в Twitter.

Ранее радиостанция Bío-Bío сообщила, что почти все кандидаты в президенты Чили приостановили свои предвыборные мероприятия после того, как у Борика появились симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. В частности, в превентивных целях самоизолировался другой фаворит гонки Хосе Антонио Каст из крайне правой "Республиканской партии".

Согласно опросам, наибольшей поддержкой чилийских избирателей пользуются Каст и Борик, однако ни одному из них, вероятно, не хватит голосов для победы в первом туре. В этом случае второй тур выборов состоится 19 декабря. Действующий президент Чили Себастьян Пиньера больше не может участвовать выборах, так как уже дважды занимал высший государственный пост. Кандидат от его партии Себастьян Сичель по опросам занимает четвертое-пятое место.

35-летний Борик - самый молодой среди кандидатов в президенты. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. Каст считается ультраконсервативным политиком, который в годы военного режима поддерживал диктатора Аугусто Пиночета.