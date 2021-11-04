Штормовое предупреждение объявили на 8 и 9 ноября в Приморском крае

ТАСС, 4 ноября. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 8 и 9 ноября в Приморском крае. В начале следующей недели в регионе ожидаются сильные дожди, дождь, переходящий в снег, сообщается в четверг в Instagram Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября на большей территории края ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Во Владивостоке, южной половине края ожидаются сильные дожди - 15-45 мм за 12 часов и менее местами очень сильные - 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.

9 ноября днем сильный дождь, местами ливень сохранится на востоке края. На остальной территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и дождя, переходящего в снег. К вечеру в отдельных районах возможен гололед. Местами в континентальной части края усилится ветер до 15-20 м/с, на побережье и во Владивостоке порывы могут достичь 25-30 м/с, у мысов побережья - до 35-37 м/с.

"В период влияния циклона в Заливе Петра Великого, на участке [мыс] Поворотный - [мыс] Золотой ожидается высота волн 2,5-3,5 м, в открытой части моря - 4-5 м", - сообщили в Примгидромете.