Синоптики обещают до 11 градусов тепла в Москве 4 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве 4 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на 5 ноября температура воздуха может опуститься до плюс пяти градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм рт.ст.

В Подмосковье 4 ноября температура будет колебаться в пределах плюс 7-12 градусов. В ночь на 5 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки плюс три градуса.