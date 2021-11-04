Крупные музеи ДФО проведут выставки и мастер-классы в рамках акции "Ночь искусств"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Крупные музеи, картинные галереи и музейные центры в городах Дальнего Востока запланировали мероприятия в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств", которая проводится в четверг. Посетителей ожидают видео-лекции, мастер-классы, выставки, квесты, очные мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений.

В Бурятии основные мероприятия "Ночи искусств" пройдут в Национальном музее республики и в его филиалах. В частности, в Историко-краеведческом центре им. М. Н. Хангалова состоится видеолекция "Зеркала в культурах народов Азии" и мастер-класс "Как стать экскурсоводом", который поможет всем желающим познакомиться с этой профессией.

Музейный центр "Наследие Чукотки" в девятый раз присоединится к ежегодной акции. Мастера национального декоративно-прикладного искусства расскажут и научат, как создавать красоту своими руками, в залах музея гостей ждут встречи с известными деятелями науки и культуры.

Мероприятия пройдут в семи библиотеках Благовещенска, здесь запланированы концерты танцевальных и хоровых коллективов, творческие встречи с амурскими художниками и композиторами, мастер-классы по рисованию и бисероплетению. Часть мероприятий будет транслироваться на страницах учреждений в Instagram. "Мероприятия в офлайн-режиме проводятся по предварительной записи, вход в библиотеку по предъявлению QR-кода, обязательные требования - ношение маски, термометрия, обработка рук и соблюдение санитарной дистанции", - сообщили ТАСС в пресс-службе муниципальной информационной библиотечной системы.

Часть мероприятий в Забайкалье пройдет онлайн. Учебно-методический центр культуры и народного творчества края будет рассказывать в соцсетях страшилки, записанные во время фольклорных экспедиций, а также проведет мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы.

"Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция, основная цель которой - предоставить возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством страны. Впервые "Ночь искусств" была проведена в Москве в 2013 году. В 2021 году акция приурочена ко Дню народного единства.