В Тульской области военные врачи начали оказывать помощь пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. В медицинских лечебных учреждениях Тульской области более 100 дополнительно прибывших в регион военных врачей приступили к работе по оказанию помощи жителям в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлены специалисты Минобороны из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск", - сказано в сообщении военного ведомства.

До этого времени в региональных лечебных учреждениях уже находились 65 военных медиков Западного военного округа. Они прибыли сюда ранее по обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу.

В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом - реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Минобороны продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента России Владимира Путина, говорится в пресс-релизе.