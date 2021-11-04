В Приморье среди 46 тыс. привитых от COVID-19 разыграли призы

ТАСС, 4 ноября. Розыгрыш ценных призов среди привитых от новой коронавирусной инфекции прошел в Приморском крае. Участниками стали более 46 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Приморье провели розыгрыш ценных призов среди жителей края, которые сделали прививку от COVID-19. В мероприятии приняли участие более 46 тысяч человек, каждый из которых прошел специальную регистрацию на региональном портале госуслуг и получил свой уникальный код жеребьевки. 80 победителей определили при помощи генератора случайных чисел в День народного единства - 4 ноября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что призовой фонд розыгрыша полностью сформировали за счет средств спонсоров, среди которых сертификаты на приобретение легкового автомобиля, сертификаты на ужин в ресторанах, сертификаты на приобретение планшетов, сертификаты на продовольственные товары, пригласительные билеты на посещение исторического парка "Россия - моя история" и другое. Трансляция розыгрыша велась в прямом эфире регионального телеканала и в социальных сетях правительства региона.

"Победителями стали 80 человек: 38 мужчин и 42 женщины. Самому возрастному обладателю ценного приза - 68 лет, самому молодому - 26 лет", - отметили в пресс-службе правительства региона.

В Приморье первую прививку от COVID-19 сделали 553,2 тыс. человек, из них более 392,3 тыс. - иммунизацию завершили. В регионе действуют более 200 прививочных пунктов. С начала пандемии в Приморском крае новой коронавирусной инфекцией заразились 77,1 тыс. человек, 1271 человек умерли.