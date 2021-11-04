Школьников и студентов в Забайкалье с 8 ноября переведут на дистанционное обучение

ТАСС, 4 ноября. Дистанционное обучение для школьников и студентов вузов и ссузов будет введено в Забайкальском крае в период с 8 по 14 ноября. Решение принято на оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На заседании оперативного штаба Забайкальского края по предотвращению COVID-19, которое состоялось 4 ноября, участники пришли к единому мнению о необходимости вводить дистанционное обучение для школьников и студентов вузов и сузов. Эта мера будет введена на территории всего Забайкальского края с 8 по 14 ноября", - говорится в сообщении.

Заболеваемость ковидом начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября власти разрешили кафе и ресторанам работать только навынос и до 23:00. Также на неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций, при этом в детских садах работают дежурные группы.

С начала эпидемии в Забайкальском крае зарегистрировано 78,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1,3 тыс. человек умерли.