Более 10% коек для пациентов с ковидом остаются свободными в Брянской области

ТАСС, 4 ноября. Более 250 коек остаются свободными для пациентов с коронавирусом в Брянской области, что составляет 11,7% от общего коечного фонда. В случае необходимости в регионе готовы развернуть еще 680 коечных мест, сообщил губернатор Александр Богомаз журналистам.

"В регионе функционируют 2 320 коек, 2 050 человек лежат в госпиталях. Дополнительно мы готовы развернуть 3 000 коек", - сказал Богомаз.

По его словам, дополнительные койки расположены в высокотехнологичных учреждениях здравоохранения, которые сохраняются для оказания специализированной помощи. Их могут развернуть в случае необходимости в течение двух дней. Губернатор добавил, что на данный момент на лечении в стационарах находятся 42 ребенка, всего для детей организовано 130 коечных мест.

Богомаз также разъяснил, что режим нерабочих дней в Брянской области не будет продлен, но при этом в регионе приостанавливается работа ряда организаций обслуживания, в том числе общепитов, за исключением тех, кто может продолжить работу навынос или осуществлять доставку, ряда объектов розничной торговли, организаций, оказывающих бытовые услуги.

По данным на 4 ноября, в Брянской области с начала пандемии выявлено 78 311 случаев заражения коронавирусом, из них 513 - за последние сутки. Выздоровели 70 119 человек, 1 928 пациентов умерли. Более 440 тыс. человек привились от коронавируса, что превышает 52% от плана по вакцинации. В регионе приостановлен доступ посетителей в косметические и СПА-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, организации, проводящие массовые физкультурные, зрелищные и спортивные мероприятия, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. С 15 ноября вводится система QR-кодов для пропуска в ряд учреждений, в том числе в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания и торговые центры.