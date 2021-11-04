Синоптики предупредили о снежном циклоне в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Синоптики Амурской области предупредили о снежном циклоне. В зоне осадков находится вся территория региона, за исключением двух северных районов, сообщается в четверг в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Предзимье уверенно заявило о себе снежным циклоном. Вся территория Амурской области, за исключением Тындинского и Сковородинского районов, находится в зоне осадков", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на утро четверга, во многих районах количество осадков уже превышает декадную норму в 1,5-2 раза, в Благовещенском районе в два-три раза. "Циклон продолжает медленно смещаться на восток и уже завтра днем в зоне небольшого снега останутся северо-восточные районы. На смену ему придет морозная погода", - сообщили в Амурском гидрометцентре.

В пятницу в Амурской области днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, местами в виде снега, мокрого снега, по югу местами снег с дождем. Ветер по северу западный, северо-западный, по югу юго-восточный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, по северу с порывами до 15 м/с. Температура по северу до минус восьми градусов, местами по северо-западу до минус 14 градусов, местами по северо-востоку от минус двух до плюс трех градусов, по центральным и южным районам до девяти градусов тепла.