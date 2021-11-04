СМИ: Facebook удалила сообщение главы правительства Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Операторы американской корпорации Facebook, которая с 28 октября переименована в Meta, объявили, что удалили сообщение премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в котором он призвал граждан страны подняться с оружием в руках на защиту своей родины и "похоронить" ополченцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), ведущих наступление в сторону столицы республики Аддис-Абебы. Об этом сообщила в четверг южноафриканская радиостанция SABC.

В заявлении корпорации отмечается, что Ахмед нарушил ее политику в отношении подстрекательства и призывов к насилию. Глава правительства Эфиопии опубликовал пространное послание к гражданам страны на своей странице в Facebook в минувшее воскресенье. Он призвал всех встать на защиту родины в целях сохранения ее единства, территориальной целостности и суверенитета. На текущий день более 3,5 млн человек является его подписчиками в Facebook.

Ранее операторы Facebook удаляли выступления и высказывания ряда ведущих политических деятелей, включая бывшего президента США Дональда Трампа.

Отряды повстанцев Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование НФОТ объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.