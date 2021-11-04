Вакцинированные от COVID-19 жители Якутии получат скидки в аптеках

ТАСС, 4 ноября. Власти Якутии дали возможность жителям региона, которые привились от новой коронавирусной инфекции, получить скидки в аптеках. Для этого необходимо предъявить QR-код о вакцинации или сертификат, сообщается в Telegram-канале "Якутия. Оперштаб".

"При предъявлении QR-кода о вакцинации или сертификата, вакцинированные жители республики имеют возможность получить скидки в аптеках. Акция объявлена в связи со сложной эпидемической обстановкой для оказания социальной помощи населению", - говорится в сообщении.

Стать участником акций, проводимых аптеками, а также получить скидку на ассортимент в размере 5% или 15% смогут вакцинированные жители региона. Поощрение действует до 31 декабря 2021 года. Список аптек, с которыми достигнута договоренность, опубликован в телеграм-канале "Якутия. Оперштаб".

В Якутии первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привито 387,9 тыс. человек, вторым - 362,8 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом заразились 63,2 тыс. человек, умерли 1 483 человека.