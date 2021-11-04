Школьные каникулы во Владимирской области продлят до 14 ноября

СУЗДАЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти приняли решение о продлении школьных каникул во Владимирской области еще на неделю для снижения нагрузки на систему здравоохранения региона. Об этом в четверг сообщил журналистам врио губернатора Александр Авдеев в ходе мероприятий, посвященных Дню народного единства.

"Для того, чтобы сделать все важное, для того, чтобы разорвать цепочки заражения, я принял решение, что со следующей недели мы продлим школьные каникулы еще на неделю. Это нам позволит еще больше стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости, снять напряженность в наших больницах", - сказал врио губернатора.

Александр Авдеев уточнил, что мера принята для того, чтобы не увеличить давления на систему здравоохранения, которая уже сейчас работает с большой перегрузкой.

"Надеюсь, что за это время мы стабилизируем ситуацию и перейдем к тому, чтобы не экстренно, а планово оказывать помощь пациентам", - добавил глава региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 3 ноября, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 64 102 случая заболевания, в том числе 326 за последние сутки. Выздоровели 52 767 человек, отмечено 2 264 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли более 385 848 жителей области, второй - 353 484. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,1%.