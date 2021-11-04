Пекин объявил повышенный уровень опасности из-за сильного загрязнения воздуха

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Власти китайской столицы объявили повышенный (желтый) уровень экологической угрозы в связи с сильным загрязнением воздуха. Об этом сообщило в четверг пекинское метеорологическое управление.

Как следует из распространенного заявления, в ближайшие несколько дней местные строительные компании должны прекратить проведение работ на открытом воздухе. На крупных автомагистралях предписано в сутки как минимум на один раз больше, чем обычно, проводить уборку проезжей части. Предприятиям, являющимся источником загрязнения, следует ограничить использование производственного оборудования.

Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить отметку в 200 мкм на кв. м в течение двух дней подряд.

В КНР существует четыре степени экологической опасности - красная (максимальная), оранжевая (высокая), желтая (повышенная) и синяя (средняя).