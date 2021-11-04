Патриарх Кирилл заявил, что православие помогает сохранить межрелигиозный мир в России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Православие помогло объединить народы России в Смутное время, когда на борьбу с интервентами поднялись православные и мусульмане, и поможет сохранить межрелигиозный мир в настоящее время, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Верим, что если сохраним православие, то сохраним и Россию. И как тогда, в Смутное время, вместе с православными на врага поднялись и мусульмане и никакой межрелигиозной распри не было тогда в русском воинстве, то и сегодня, если будем жить по законам православия, никто не будет чувствовать себя обиженным, тем более угнетенным или дискриминируемым в нашей стране. Потому что православие и угнетение несовместимы. Православие - это дух свободы, это любовь к ближнему", - сказал предстоятель Русской православной церкви во время проповеди по окончании божественной литургии по случаю празднования дня Казанской иконы Божией Матери в храме Христа Спасителя.

Он также подчеркнул, что в настоящее время народ России пытаются отвернуть от православной веры и направить по чужому пути. "Сколько искушений, сколько соблазнов, сколько ложных идеалов, сколько ложных идолов воздвигается пред очами нашего народа, только чтобы свернуть его с его исторического и духовного пути, чтобы отказался народ от веры, чтобы предал своих предков, чтобы, устремляясь вперед, шел в том фарватере, который не он сам определяет, а который уже кто-то проложил, неизвестно для каких целей и для какого пути", - добавил патриарх.

В четверг, 4 ноября, православные верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери, особо почитаемой в России и считающейся чудотворной. Согласно преданию, именно этот святой образ Богородицы помог народному ополчению под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнать польских интервентов из Москвы в 1612 году и завершить период Смутного времени в России. Также к образу Казанской иконы обращались перед важнейшими сражениями Петр I, Александр Суворов. С молитвами о даровании побед в сражениях с французскими войсками перед иконой молились во время Отечественной войны 1812 года.

Также 4 ноября в России отмечается государственный праздник - День национального единства.