Три больших центра вакцинации откроют в Тюмени 8 ноября

ТАСС, 4 ноября. Власти Тюменской области откроют три больших центра вакцинации в Тюмени 8 ноября. Пункты вакцинации в ТЦ планируют свернуть, так как попасть в ТЦ можно лишь при наличии QR-кода, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Instagram.

"Три больших центра вакцинации откроются в Тюмени в понедельник, 8 ноября! <…> Опыт Единого центра вакцинации, который мы развернули в Легкоатлетическом манеже, оказался успешным. В день через него проходит до 700 человек, это каждый десятый сделавший прививку в регионе. Там много места, высокие потолки и есть возможность организовать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

Крупные центры вакцинации расположатся во Дворце творчества и спорта "Пионер", в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" и на стадионе "Геолог" ФК "Тюмень". Вместе с этим небольшие пункты вакцинации откроются с понедельника в спортивных школах "Тура" и "Водник", детско-юношеском центре "Пламя", Центре спортивной гимнастики на улице Ватутина,1 и в Центре развития творчества детей и юношества "Грант".

"Пункты вакцинации в торговых центрах придется свернуть, поскольку вход туда теперь разрешен при наличии QR-кода. В конце октября начале ноября мы набрали хорошие темпы по вакцинации. Призываю всех, кто еще не поставил прививку, сделать это. Напомню, только коллективный иммунитет поможет нам эффективно противостоять пандемии", - сказал губернатор.