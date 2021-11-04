В Татарстане установлены личности мужчины и женщины, призывавших заходить в ТЦ без QR-кода

ТАСС, 4 ноября. Полиция установила личности мужчины и женщины, которые призывали граждан заходить в торговый центр в Нижнекамске без QR-кода. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.

"Управлением МВД России по Нижнекамскому району по факту инцидента, произошедшего в одном из торговых центров Нижнекамска, проведена проверка, в ходе которой личности правонарушителей были установлены - двое жителей города Набережные Челны. 31-летняя женщина и 39-летний мужчина привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении женщины также составлен административный материал по ст. 19.1 КоАП РФ ("Самоуправство").

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина и женщина призывают горожан заходить в один из торговых центров без QR- кодов. При этом по ограничениям, введенным властями Татарстана, посещение заведений общепита и ТЦ возможно только при предъявлении QR-кода. Кроме того, введен запрет на торговлю и работу заведений общепита с 23:00 до 06:00. В ночное время запрещена работа бань и саун. Кроме того, введена самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались от COVID-19 или не переболели в течение последних 6 месяцев.