Власти Кузбасса прокомментировали информацию о невыплате зарплаты строителям школы

ТАСС, 4 ноября. Строители школы в Кемерове, заявившие о невыплатах зарплаты и в знак протеста демонтировавшие тротуарную плитку перед образовательным учреждением, по информации подрядчика, некачественно выполнили свою работу. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве строительства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как рабочие демонтируют недавно положенную плитку. Они утверждают, что им не платят заработную плату за сделанную работу.

"По информации Министерства строительства Кузбасса, полученной от подрядчика, строители, распространявшие информацию о якобы неоплаченной работе, выполнили укладку плитки некачественно. Их попросили переделать некачественно выполненный участок, они отказались, подрядчик не принял работу", - сообщил собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, споры о невыплатах зарплаты нужно решать в правовом поле, обращаясь в трудовую инспекцию. "В данном случае рабочие не предприняли предусмотренных законодательством шагов и сейчас, после того, как они разобрали плитку, уже нет возможности доказать или опровергнуть точку зрения любой из сторон", - добавил представитель Минстроя.

Строительство школы на проспекте Притомском в Кемерове началось в ноябре прошлого года и должно завершиться в декабре 2021 года. Объект возводится в рамках национального проекта "Образование". Новая школа разместится в четырехэтажном здании общей площадью почти 17,5 тыс. кв. м, она рассчитана на 1 050 учеников. На строительство и оснащение направлено более 1 млрд рублей из федерального бюджета и 215,3 млн рублей - из регионального.