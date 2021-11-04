Более 1 тыс. протоколов составили в Свердловской области за нарушения антиковидных правил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Свыше тысячи протоколов составили в Свердловской области с 30 октября по 3 ноября из-за нарушений противоэпидемических правил в свободных от COVID-19 зонах. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"С 30 октября по 3 ноября контрольные группы посетили более 11 тысяч объектов потребительского рынка, в том числе объекты розничной торговли и оказания услуг, торгово-развлекательные центры. Проверили более двух с половиной тысяч единиц общественного транспорта. Специалистами проведено 12 656 профилактических бесед, составлено 1 025 протоколов об административной ответственности", - говорится в сообщении.

Контрольные группы проводят проверки соблюдения правил противоэпидемической безопасности в свободных от COVID-19 зонах, группы также работают в части проверок масочного режима в общественном транспорте и в общественных местах.

Ранее было принято решение о расширении с 30 октября перечня организаций и учреждений, при посещении которых обязательно требуется предъявление документа о наличии антител к коронавирусу, медотвода или отрицательного результата теста ПЦР.

В список были включены организации общественного питания (за исключением тех, что работают навынос и на доставку, обеспечивают круглосуточное питание работников, расположенные в аэропорту и на вокзалах), объекты розничной торговли (за исключением аптек, объектов, где продаются продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости), прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии, аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии, торгово-развлекательные центры и кинотеатры, детские игровые комплексы, детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания.