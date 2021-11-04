На Кипре действующие меры по борьбе с коронавирусом продлили до 2 декабря

НИКОСИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Действующие меры по борьбе с коронавирусом на Кипре, предусматривающие повсеместное предъявление QR-кодов при доступе в общественные помещения, продлеваются до 2 декабря. Такое решение принял в четверг кабинет министров островного государства, который также распорядился расширить возрастную категорию имеющих право на ревакцинацию бустерной дозой лицами от 50 лет и старше, а также людьми с тяжелой формой ожирения.

В сообщении министерства здравоохранения островного государства сказано, что кабмин "изучил эпидемиологические данные, полученные в последние дни, и принял во внимание тот факт, что научное сообщество на Кипре и во всем мире считает, что в ближайшем будущем потребуется большая осторожность, чтобы избежать новой вспышки [распространения инфекции]". Министры также выслушали информацию главы Минздрава Михалиса Хаджипантеласа о том, что во многих европейских государствах эпидемическая обстановка усугубилась, что вынудило власти этих стран вернуть к действию жесткие ограничительные меры. "Следуя этим данным, а также чтобы предоставить время для мониторинга и переоценки эпидемической обстановки, Совет министров [так официально именуется на Кипре заседание кабинета министров во главе с президентом страны] одобрил продление существующих мер до 2 декабря 2021 года", - говорится в сообщении Минздрава.

Следуя рекомендации большинства членов научно-консультативного совета по борьбе с пандемией, кабмин также одобрил предложение о снижении возрастной планки для лиц, обладающих правом на прививку бустерной дозой противовирусных препаратов до 50 лет при условии, что с момента первоначальной вакцинации прошло не менее шести месяцев. Ранее ревакцинация разрешалась лицам от 60 лет и старше.

В заявлении Минздрава сказано, что среди кипрских властей укрепляется точка зрения, что бустерной прививкой вакцины следует охватить все население Кипра, так как по прошествии времени после завершения начальной схемы вакцинации иммунитет снижается и эффективность пройденного курса прививок как защиты от заболевания ковидом и последующей госпитализации падает.

Кроме того, кабинет министров одобрил предложение о включении в число уязвимых категорий, имеющих приоритетное право на ревакцинацию, людей с тяжелой формой ожирения и метаболическим синдромом вне зависимости от возраста.