Пациентов ковид-госпиталя в Осетии со сбоем подачи кислорода заберут в другие больницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 ноября. /ТАСС/. Медики переведут пациентов с новой коронавирусной инфекцией из больницы станицы Архонская в Северной Осетии в другие стационары для снижения нагрузки на систему подачи кислорода. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

В Telegram-каналах появилась информация о сбое в системе подачи кислорода, что потребовало перевода пациентов.

"В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы в другие медицинские организации с целью оптимизации распределения пациентов в ковид-стационарах республики и снижения нагрузки на систему подачи кислорода", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Всего из больницы переведут 25 пациентов. Проблема возникла в системе закачки кислорода из-за увеличения нагрузки.

В настоящее время больница обеспечена медицинским кислородом, система подачи также работает в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью пациентов нет.

В стационарах Северной Осетии находятся 1 052 пациента с коронавирусом. За сутки госпитализировано 87 человек.