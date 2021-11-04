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Земана перевели из реанимации в обычную палату

Президент Чехии находился в отделении интенсивной терапии почти месяц

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в четверг переведен из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом сообщила журналистам представитель дирекции госпиталя Йитка Зинке.

"Господин президент Милош Земан, госпитализированный в Центральный военный госпиталь 10 октября, переведен из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату", - отметила она.

77-летний Земан находился в отделении интенсивной терапии почти один месяц. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время в местных СМИ появилась информация, что у Земана проблемы с печенью. Такое мнение выражал, в частности, и его предшественник на посту президента Чехии Вацлав Клаус. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель стационарного лечения.

Теги
Земан, МилошЧехия
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