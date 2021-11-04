Косачев считает недостаточным количество направляемых на переподготовку в РФ учителей

УЛАН-БАТОР, 4 ноября. /ТАСС/. Количество преподающих на русском языке монгольских преподавателей, которые направляются в Россию на повышение квалификации, необходимо увеличивать. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"С моей точки зрения, 600 студентов, которые уезжают в Россию, [ежегодно] - это очень хорошо. 20 преподавателей [приезжающих в Россию для повышения квалификации] - это не очень хорошо, это мало. Надо увеличивать это число", - сказал Косачев на встрече с журналистами в рамках второго международного медиафорума "Добрые соседи - диалог без границ", который приурочен к 100-летию отношений России и Монголии.

Он отметил, что подготовка русистов, людей, которые преподают на русском языке в школах и в высших учебных заведениях Монголии, является в первую очередь миссией российской стороны, и для Российской Федерации это входит в число приоритетов всей системы поддержки русского языка за рубежом.

Сенатор поблагодарил монгольский народ за внимание и к образованию на русском языке, и к сохранению русского языка в своей среде. "Подавляющее большинство собеседников говорит на русском языке. За годы нашей дружбы в Советском союзе и в России прошло обучение около 60 тыс. студентов из Монголии. Если считать тех, кто потом защищался, становился кандидатами наук, докторами наук, эта цифра доходит до 80 тыс.", - сказал вице-спикер СФ, отметив, что речь идет о послевоенном периоде истории. Он также подчеркнул, что это "огромная цифра" и "ни в одной другой стране мира нет таких прекрасных показателей".

Косачев призвал передавать "этот фантастический опыт" следующим поколениям через подготовку профессиональных русистов. При этом парламентарий высказал обеспокоенность возможной реформой преподавания языков в монгольских школах, в случае реализации которой русский язык перейдет в разряд факультативных, и его можно будет изучать только по желанию, а единственным обязательным к изучению останется английский язык.

Вместе с тем вице-спикер парламента Монголии Салдангийн Одонтуя сообщила, что изучение русского языка предполагается все-таки оставить обязательным. "Проект реорганизации образования Монголии сегодня рассматривается и в Великом государственном хурале (парламент) Монголии. И тот пункт, который предусматривает именно превращение русского языка в факультативный, исключен из этого проекта", - сказала она.