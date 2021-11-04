В Новгородской области пять районов достигли коллективного иммунитета к коронавирусу

ТАСС, 4 ноября. Пять районов Новгородской области, власти которой первыми в России продлили нерабочие дни из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса, достигли коллективного иммунитета к инфекции. Об этом в четверг сообщили в региональном оперштабе.

В состав Новгородской области входит 21 административный район и три города областного значения: Боровичи, Великий Новгород, Старая Русса.

"Маловишерский, Любытинский, Крестецкий, Чудовский, Валдайский - районы Новгородской области, в которых достигнут коллективный иммунитет (вакцинировано или переболело за последние шесть месяцев более 80% взрослого населения)", - говорится в сообщении.

В оперштабе также добавили, что другие восемь районов Новгородской области близки к достижению коллективного иммунитета. Доля вакцинированных или переболевших жителей составляет 85%-97% от запланированного количества.

Новгородская область первой из регионов РФ заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. "Ковидные каникулы" в области продлеваются до 15 ноября, еще на одну неделю после общероссийских. В эту неделю приостанавливается торговля непродовольственными товарами, работа заведений общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, ограничения вводятся на проведение экскурсий и массовые развлекательные мероприятия.

По данным на 4 ноября 221 822 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса. 148 134 человека прошли полную вакцинацию. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 491 случай COVID-19, в том числе за последние сутки - 283 случая. После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 45 617 человека, 529 умерли.