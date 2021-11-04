МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства.

"Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. Мы могли бы создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, Telegram-каналам и прочим "ютьюбам", а, собрав их в кулак, за эти же деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг и рассказывать о том, что происходит", - сказал Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства в режиме видеоконференции.