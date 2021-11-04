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В Ленинградской области установили памятный знак на месте начала Дороги жизни

Инициаторами создания памятного объекта стали "Волонтеры Победы" Бокситогорского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Памятный знак на месте начала Дороги жизни установили на пересечении дорог, ведущих из поселков Подборовье и Заборье в Ленинградской области. Инициатором установки памятного знака выступила команда "Волонтеров Победы" Бокситогорского района, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Цель - увековечить исторический факт: сухопутная часть Дороги жизни начиналась в Бокситогорском районе. 4 ноября мероприятие стартует с "экстремального" проезда от станции Заборье по историческому отрезку лежневой дороги временной лесной дороги из настланных бревен, которая в 1941 году использовалась для перевозки грузов в Ленинград", - рассказали в пресс-службе.

На территории проведения торжественного открытия разместили музейную экспозицию на тему строительства и эксплуатации сухопутной части Дороги жизни. На ней представили артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами Бокситогорского района.

Дорога жизни - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек. Деревня Кобона, расположенная на восточной части берега Ладожского озера, во время блокады Ленинграда была важнейшим пунктом эвакуации населения, через который проходила Дорога жизни.

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